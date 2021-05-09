شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تصطحب أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان لعرض الصوت والضوء بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت أسرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التى أصيبت بالسرطان، وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مساء اليوم السبت، منطقة الأهرامات ، وشاهدت عرض الصوت والضوء.

ورافق الأسرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والنائبة أميرة العادلى والنائب عماد خليل عضوى مجلس النواب عن التنسيقية.

وعبر داستن نجل السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، عن سعادته بالترحاب الذي وجدته من التنسيقية، وتسهيلهم للزيارة منذ اللحظات الأولى، معربا عن سعادته بتحقيق أمنية والدته.

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في مطار القاهرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التى أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر.

كان فى استقبال السيدة الأمريكية وأسرتها الطيار محمد الصعيدي، والأستاذة شيرين ممدوح، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعملوا على تسهيل إجراءات خروجها من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً سياحياً كاملاً للسيدة الأمريكية وأسرتها، يبدأ من القاهرة وينتهي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، على أن يرافقها خلال هذه الرحلة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.