شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 7 وفيات و1095 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 284 ألفا و76 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة أمس بسبب المرض، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1635.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"، وأوضح السند أن هناك 210 حالات تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1399 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 268 ألفا و316 حالة.