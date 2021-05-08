شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: لن نقبل المساس بأمننا المائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية اليوم مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، آخر تطورات قضية سد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة، بما يحافظ على حقوق مصر المائية، ويحقق مصلحة جميع الأطراف، ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف راضي، أن الرئيس الكونغولي أكد من جانبه حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن قضية سد النهضة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة.