قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية ماريلاند الأمريكية

وحسب مصادر محلية فقد تلقت الشرطة تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل أفرادها ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6.40 بالتوقيت المحل.

وأكدت المصادر نفسها أن الرجل الذي فتح النار لقي حتفه على الفور.



ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية الضحيتين ومطلق النار، لكنها أشارت إلى أن أحد الضحايا في حالة خطيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن مطلق النار معروف لسكان المنطقة، إذ سبق أن هدد مرارا جيرانه واتهمهم بالتجسس عليه بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية، واتصل الجيران سابقا بالشرطة بسبب سلوك الرجل.