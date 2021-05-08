ليلة القدر في الأقصى.. 90 ألفا يحيونها وسط أجواء متوترة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا أكثر من 90 ألفا ليلة القدر بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية وسط أجواء متوترة خشية اقتحامات إسرائيلية جديدة للمسجد.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لـ"الخليج 365" إن أكثر من 90 ألفا أحيوا ليلة القدر بالمسجد.

وهذا هو العدد الأكبر من المصلين الذي يوجد بالمسجد منذ بداية شهر رمضان، ولكنه أقل بكثير مقارنة مع السنوات الماضية، حيث كانت أعداد المصلين تزيد عن 300 ألف.

وامتلأت ساحات المسجد الأقصى بالمصلين الذين قدموا من أنحاء القدس الشرقية والمدن والبلدات العربية في إسرائيل، إضافة إلى عدد قليل من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وانتشر أفراد الشرطة الإسرائيلية على البوابات الخارجية للبلدة القديمة وفي أزقة البلدة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.





ويتوقع أن يستمر توافد المصلين إلى المسجد على مدار الساعة حتى الفجر في يوم هو الوحيد بالسنة الذين تفتح فيه أبواب المسجد على مدار الساعة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد الفلسطينيين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى قبل وقت قصير من بدء صلاة التراويح.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية عشرات الحافلات من المرور إلى القدس، بعد أن قدمت من المدن والبلدات العربية في إسرائيل.

وتراجعت الشرطة الإسرائيلية عن منع الحافلات بعد احتجاجات المصلين الذين انضم إليهم العشرات من الشبان من مدينة القدس.





كما منعت الشرطة الإسرائيلية إدخال وجبات الإفطار التي أعدتها دائرة الأوقاف الإسلامية إلى المسجد الأقصى.

وفي البلدة القديمة قدمت المطاعم وجبات الإفطار مجانا للمصلين الذين وفدوا إلى المسجد من أماكن بعيدة.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.