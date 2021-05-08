بالصور.. 5 إصابات بصفوف بـ"الإرباك الليلي" شرق غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 فلسطينيين على الأقل، مساء السبت، في استهداف القوات الإسرائيلية مظاهرات ما تسمى بـ"الإرباك الليلي" شرق قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي لـ"الخليج 365" أن 3 إصابات سجلت شرق حي الشجاعية و2 شرق جباليا، و2 شرق خانيونس، مشيرا إلى أنهم أصيبوا بأعيرة مطاطية وقنابل غاز مباشرة.

وذكر المصدر أن آخرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.



وبدأت مساء السبت، فعاليات الإرباك الليلي، قرب مخيمات العودة شرق قطاع غزة، ضمن فعاليات احتجاجية على استهداف القوات الإسرائيلية المصلين في القدس.



ووفق شهود عيان؛ فإن عشرات الشبان والفتية توافدوا على مخيمات العودة شرقي القطاع، وأشعلوا الإطارات المطاطية قرب السياج الحدودي ورددوا هتافات وطنية وألقوا ألعاب نارية تجاه الشريط الحدودي.

وأضاف الشهود ان القوات الإسرائيلية أطلقت أعيرة نارية وقنابل غاز مسيل للدموع ما أدى لوقوع الإصابات.

وأطلق نشطاء فلسطينيون، السبت، عشرات البالونات الحارقة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، احتجاجا على أحداث القدس.

جاء ذلك، إيذاناً باستئناف ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" لمسيرة العودة التي توقفت مطلع العام الماضي بعد تفاهمات تهدئة غير مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.







وقالت مجموعة "سواعد الانتفاضة" في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "نعلن النفير العام في كل مناطق الوطن وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة".

وأكدت أن وحدات البالونات بدأت منذ الساعة الواحدة فجر السبت بإطلاق عشرات البالونات "نحو المستوطنات في محيط قطاع غزة".