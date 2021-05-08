إصابات واعتقالات إثر تجدد المواجهات بالقدس المحتلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت المواجهات، مساء السبت، بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن الشبان الفلسطينيين اشتبكوا مع عناصر الشرطة الإسرائيلية عند باب العامود، وهو أحد أبواب البلدة القديمة.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات التي اندلعت بعد انتهاء صلاة العشاء.

وأشار شهود العيان إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان تلقته ”الخليج 365” إن 53 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات عنيفة في محيط القدس تم نقل ٨ منهم إلى المستشفى، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت بشكل مباشر والاعتداء بالضرب.

وتابع: القوات الإسرائيلية منعت طواقمنا من الوصول للعديد من المصابين في محيط باب العامود لتقديم العلاج لهم.



وأضاف أن "شرطه الاحتلال تمنع سيارات إسعاف الهلال من الوصول إلى الإصابات في منطقه باب العامود بعد وجود بلاغ عن إصابات في هناك".

وسمعت في المكان أصوات قنابل الصوت والمسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية.

كما اندلعت مواجهات في حي الشيخ جراح بعد منع الشرطة الإسرائيلية المتضامنين من الوصول إلى العائلات المهددة بالإخلاء من منازلها بالحي.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي أغلقت الحي باستخدام السواتر الحديدية وشرطة الخيالة.

وهتف المتضامنون ضد قرارات الإخلاء التي اتخذتها محاكم إسرائيلية ضد عدد من العائلات الفلسطينية التي تقيم في الحي منذ العام 1956.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

وطلبت فلسطين بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس الشرقية.

