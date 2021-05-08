خامنئي بين الحياة والموت وابنه مرشح لخلافته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل موقع إيران إنترناشيونال ما قاله مسؤول أمني كبير لقناة (12 الإسرائيلية)، حول تقارير تتعلق بالحالة الجسدية للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقال «إن صحة المرشد حرجة وإن هذا يمكن أن يخلق وضعا جديدا في إيران».

وتشير تقارير إعلامية سابقة إلى أن إيران تحدثت عن السيناريوهات المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد علي خامنئي، أو مات فجأة، حيث يعد الرجل البالغ من العمر 82 عاما أعلى سلطة سياسية في البلاد، ولمن يخلفه في هذا المنصب أهمية كبيرة في إيران.

ويتم اختيار المرشد الأعلى (خامنئي هو الثاني فقط منذ الثورة الإيرانية عام 1979) من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل 8 سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.

وينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

وأبرز الصراع المستمر داخل أجنحة النظام الإيراني والمتصاعد مؤخرا، اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني، كوريث محتمل من خلال الترويج الكبير له في الأوساط السياسية والدينية والحرس الثوري.

وانتشرت ملصقات في شوارع العاصمة طهران، منذ فترة، من قبل مصادر غير معروفة، تروج إلى أن مجتبى خامنئي هو المرشد القادم.

وخلال الأشهر الماضية، دعم مقربو الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، عبر مواقع التواصل، مشروع تنصيب مجتبى خامنئي خلفا لوالده كمرشد للنظام.

ووفقا لقناة (إيران إنترناشيونال) في لندن، يروج التيار الأصولي المتشدد إلى أن مجتبى كان يتلقى علوم الحوزة على يد والده خلال السنوات الأخيرة، كما بدأ يدرس (فقه الخارج) في حوزة قم، كما يزعمون، وهي شروط لنيل درجة (الاجتهاد) كإحدى صفات المرشد وفقا للدستور الإيراني.

وذكر التقرير أن مجتبى خامنئي (52 عاما) النجل الثاني للمرشد الإيراني يعتبر أكثر أبنائه انخراطا في السياسة من خلال صلاته باستخبارات الحرس الثوري وأقطاب التيار المتشدد.