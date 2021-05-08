شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحبط اعتداءً جوياً جديداً للحوثيين على خميس مشيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إحباط هجوم جوي للميليشيات الحوثية، على جنوبي المملكة. وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: إن «الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط» جنوب غربي السعودية. وأضاف التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

من جانب آخر، قصفت الميليشيات، مساء أمس السبت، ولليوم الثالث على التوالي، مدينة مأرب بصاروخ باليستي، بالتزامن مع هجماتها المستمرة على محافظة مارب، شمال شرق اليمن. وطبقاً لمصدر محلي فإن انفجاراً هائلاً هز حياً سكنياً شمال المدينة إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي، وهو الصاروخ الرابع خلال 72 ساعة، ولم يكشف عن سقوط ضحايا. وكان الجيش الوطني قد أسقط، مساء أول أمس الجمعة، طائرة حوثية مسيرة في جبهة الكسارة غربي المحافظة.

كما استهدفت مدفعية الجيش، تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في محازيم ماس، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، طبقاً لإعلام الجيش الوطني. وحررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية مواقع جديدة في جبهة العلم بمحافظة الجوف، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة مروعة بحق أسرة كاملة في طريق الجاح الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، فجر أمس السبت، أدت إلى مقتل وإصابة 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء. وأكدت مصادر محلية وطبية أن عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في طريق الجاح الدريهمي العام، جنوب الحديدة، انفجرت بسيارة تحمل إحدى الأسر، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين. وأوضحت، أن القتلى امرأتان وطفل هم: مريم محمد، وغدير داود محمد، ومحمد داود. كما أصيب ستة آخرون هم: غيث قاسم حسن، وخديجة قاسم هبة، ونعمة قاسم هبة، ورضوان قاسم هبة، وسلوى سلطان هبة، وقاسم هبة حسن رب الأسرة. وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد ساعات من ارتكاب ميليشيات الحوثي جريمة مماثلة شرق مدينة الخوخة، غرب اليمن، جراء انفجار جسم من مخلفات الحوثيين أسفر عن إصابة طفلين.