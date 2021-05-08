شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً الاثنين، حضورياً بمقر الأمانة العامة برئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين وأيّدته عدد من الدول العربية.

ويأتي الاجتماع الذي ينعقد برئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في رمضان المبارك، إضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة من سكانها وتهجير أهلها.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له، إن الاجتماع سيبحث خطورة الاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس. (وكالات)