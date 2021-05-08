شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» الإرهابي يتبنى هجمات في النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الجمعة، مسؤوليته عن مقتل عشرات من الجنود في النيجر في ثلاثة كمائن نصبها بين مطلع الشهر الجاري والخامس منه في غربي النيجر في مناطق حدودية مع جمهورية مالي.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان نشر على شبكة «تيليجرام»، أن الإرهابيين استحوذوا خلال الهجمات على ترسانة أسلحة وعربات رباعية الدفع، وأشعلوا النار في دبابتين للجيش في النيجر.

وتصاعدت الهجمات الإرهابية في هذه المناطق في الأشهر الأخير، مودية بحياة عدد من القتلى من العسكريين والمدنيين، وقتل 137 شخصاً في هجوم هو الأكثر دموية في هذه المنطقة غربي النيجر في 21 من مارس / آذار الماضي.