شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في إطلاق نار وحريق بميريلاند الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة آخر في إطلاق نار وحريق شب في منزل ريفي خارج مدينة بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة بالتيمور جوي ستيوارت، أن الشرطة وطاقم الإطفاء استجابوا لدعوات إطلاق نار نشط، إضافة إلى حريق في منطقة وودلون.

وتابعت ستيوارت خلال إفادة صحفية: «سارع ضباطنا إلى مكان الحادث. ووجدوا رجلاً مسلحاً بالخارج»، موضحة أن المشتبه فيه قتل على يد الشرطة. وقال بيان صادر عن شرطة بالتيمور: «في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد وفاة رجل مشتبه فيه، وأن هناك ضحيتين من الذكور البالغين، وأنثى توفيت، وأن أحد الضحايا الذكور يعاني إصابات لا تهدد الحياة». وأشارت التقارير الأولية إلى أن حريق بدأ في المنزل الريفي وامتد إلى منزلين متجاورين، مسبباً أضراراً جسيمة. ولم يحدد مسؤولو الإطفاء بعدُ سبب الحريق أو مصدره.

وتحقق السلطات حالياً في سبب الحريق وعلاقات المتورطين. وقال المدير التنفيذي للمقاطعة، جوني أولزيفسكي على «تويتر»، إن الأمر «سيستغرق وقتاً لإجراء تحقيق كامل في الحادث المروّع».