شكرا لقرائتكم خبر عن السلفادور..أبوكيلة يشكر الجيش لإنقاذه البلاد من الأعداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان سلفادور - أ ف ب

شكر الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة، السبت، الجيش على جهوده في إنقاذه البلاد من «أعداء الخارج والداخل»، فيما تتعرض حكومته لانتقادات المعارضة والمجتمع الدولي.

وقال أبو كيلة، بمناسبة الاحتفال بعيد الجندي السلفادوري: «أود أن أعرب لكم من جديد عن امتناننا للمساعدة على إنقاذ الوطن من أعدائه في الداخل والخارج».

وأشار إلى أن القوات المسلحة، وزعت أيضاً الغذاء، ونسقت التطعيم ضد الوباء.

وأسهمت مشاركة الجيش في توزيع المواد الغذائية لمواجهة أزمة كورونا في تحسين صورة الرئيس لدى السكان.

ويواجه أبو كيلة، أزمة سياسية منذ أيام أمام المجتمع الدولي، عقب إقالة تسعة قضاة في المحكمة العليا، والنائب العام.

وبفضل سيطرته على أغلبية المقاعد في البرلمان، تمكن قبل يومين من إلغاء الإعفاء الضريبي للصحف المطبق منذ عام 1950، وينتقده الكثيرون بسبب التدابير الأخيرة.

وواجهت إقالة قضاة المحكمة الدستورية انتقادات واسعة في الخارج، رأت أنها مساس بالفصل بين السلطات.