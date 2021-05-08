شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. إصابات كورونا اليومية دون 20 ألفاً للمرة الأولى منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة: «رويترز»

سجلت وزارة الصحة التركية، السبت، إصابات يومية من فيروس كورونا دون 20 ألفاً للمرة الأولى منذ 17 مارس/آذار الماضي، بعد رصد 18052 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ورصدت السلطات 281 وفاة متصلة بالفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 42,746. واحتلت تركيا المركز الرابع عالمياً، من حيث عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما بلغت الحالات أكثر من 60 ألفاً.

ويزيد إجمالي الإصابات في تركيا على خمسة ملايين على الرغم من استمرار تراجع الإصابات منذ الإغلاق المفروض في البلاد. وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي، إغلاقاً تاماً حتى 17 مايو/أيار المقبل، لاحتواء التفشي الكبير للفيروس.