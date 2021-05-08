شكرا لقرائتكم خبر عن الدانمارك ترصد 50 إصابة من الطفرة «المكسيكية» لفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت السلطات الدانماركية، السبت، اكتشافها حوالي 50 شخصاً مصاباً بطفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، رصدت في المكسيك للمرة الأولى.

وكان غالبية المصابين من الموظفين والنزلاء بمطعم في منطقة نوردجيلاد شمال العاصمة، كوبنهاجن. ويعد هذا التفشي الأكبر لتلك الطفرة في الدولة الواقعة شمال أوروبا، ولم تصنف السلطات التفشي بأنه خطر بشكل خاص. ولم تختلف الطفرة الحالية عن الفيروس الأصلي.

ولم يعرف بعد الطريقة التي دخلت بها الطفرة الجديدة من الفيروس إلى البلاد.

وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت في مارس/آذار الماضي عن خطة لإعادة فتح شاملة، للتقليل التدريجي من القيود على الحياة العامة. وتلقى حتى الآن 1.5 مليون شخص في الدانمارك جرعتهم الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو ما يعادل ربع السكان.