شكرا لقرائتكم خبر عن 7243 إصابة بكورونا في اليابان السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت اليابان السبت 7243 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رابع أعلى مستوى على الإطلاق في يوم واحد.

وبلغ عدد المرضى بحالات حرجة على مستوى اليابان رقماً قياسياً عند 1131، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 84 حالة وفاة السبت.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة 500 إصابة لأول مرة في كل من محافظتي آيتشي وفوكوكا اللتين أضيفتا الأربعاء إلى قائمة المناطق المشمولة بحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

وسجلت الإصابات الجديدة مستويات قياسية في 12 محافظة غير المحافظتين المذكورتين، وذلك في انتشار متزايد للفيروس، ولاسيما في العاصمة طوكيو التي أكدت وجود 1121 إصابة جديدة، وارتفع عدد مرضى «كوفيد-19» الذين يعانون أعراضاً شديدة وفقاً لمعايير حكومة مدينة طوكيو بمقدار اثنين إلى 71 مريضاً.