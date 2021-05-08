شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الهوية الرقمية ببصمة الوجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الأفراد إلى التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية، موضحة أنه تمت إتاحة خاصية التسجيل ببصمه الوجه عبر تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب جديد، والتوثيق، كما تتم إتاحة التسجيل عبر زيارة أقرب منفذ خدمة (أجهزة الخدمة الذاتية) باستخدام بطاقة الهوية.

وتسمح الهوية الرقمية بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، إلى جانب جهات مختلفة من القطاع الخاص، وتوقيع المستندات بشكل آمن عبر الهاتف الذكي.

وتم إطلاق الهوية الرقمية لدولة الإمارات، عبر تعاون مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، من أجل توفير حل موحد للهوية الرقمية لكل مزودي الخدمات، مع الحفاظ على درجة عالية من السرية وسهولة الاستخدام.