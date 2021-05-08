شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وبريطانيا تكشفان تفاصيل «القرصنة الروسية» الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كشف تقرير أعده مسؤولون أمريكيون وبريطانيون، الجمعة، اللثام عن طريقة عمل وكالة الاستخبارات الروسية الخارجية في الفضاء الإلكتروني، في أحدث جهد لتفادي وقوع هجمات إلكترونية مستقبلاً.

وشارك في إعداد التقرير المركز البريطاني للأمن الإلكتروني وثلاث وكالات أمريكية، هي مكتب التحقيقات الاتحادي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، ووكالة الأمن القومي الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وعرض التقرير تفاصيل بشأن كيفية قيام مسؤولي الشبكات بمواجهة أساليب المهاجمين. وحوى التقرير موارد تقنية حول تكتيكات المجموعة التابعة للاستخبارات الروسية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني من أجل العثور على كلمات مرور، ومعلومات أخرى لتحقيق مزيد من التسلل إلى منظمات، إضافة إلى توفير عيوب برامج يستغلها القراصنة عادة، وجاء في التقرير، أن «القراصنة يستخدمون مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات كي تستهدف، في الغالب، أهدافاً حكومية ودبلوماسية وفكرية ورعاية صحية وأهداف طاقة في الخارج على مستوى العالم لتحقيق مكاسب استخباراتية».

ويأتي التقرير، بعد شهر من فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقوبات على روسيا في أعقاب هجوم استهدف شركة «سولارويندز»، ما عطل تسع وكالات حكومية، وحوالي 100 شركة من القطاع الخاص. ونفت موسكو أي علاقة لها بالهجمات.