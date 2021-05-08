شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس السبت، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تؤثر في الأحوال الجوية.

وبدأ تساقط الأمطار الخفيفة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً على مزيد والظاهر وأم غافة وخطم شكلة في مدينة العين، وأمطار على جبل حفيت وأمطار غزيرة على الظاهر، وناشد المركز الوطني للأرصاد الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وسجل جبل جيس في رأس الخيمة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح أمس السبت 17.5 درجة مئوية عند الساعة 05:45 صباحاً، بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الأحد، صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس غداً الاثنين، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً خاصة شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن طقس يوم الثلاثاء، توقع المركز أن يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ومائلاً للحرارة نهاراً، رطباً ليلاً.