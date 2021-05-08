شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للضمان» يضيف العلاوة العلمية لراتب الاشتراك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أصدر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تعميمه رقم 2 لسنة 2021 لأصحاب العمل في القطاع الحكومي بإمارة الشارقة الخاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2018، بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، بإضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وأفاد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأنه ومنذ تأسيس صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضم العلاوات الدائمة التي لها صفة الاستمرارية إلى راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي للمؤمن عليه لدى الصندوق، وعليه تم إصدار التعميم رقم 2 لسنة 2021، بشأن إضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وأوضح أن احتساب العلاوات بشكل عام لاسيما علاوة الدرجة العلمية، تتكامل مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في دعوته لكافة الكوادر الوظيفية في حكومة الشارقة لنيل الشهادات العلمية العليا، والتي تعبّـر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهج سموه، في تشجيع أبناء وبنات الوطن على استكمال الدراسات العليا لما يقع على عواتقهم من العمل على مواصلة التنمية الوطنية لإمارة الشارقة بآفاقها وأهدافها العصرية والحضارية على مستوى كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وفي ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العلمية ليكون موظفو إمارة الشارقة من الذكور والإناث من حملة الشهادات العليا في كافة تخصصاتهم ووظائفهم التي يطلعون بها.

ولفت إلى أن إضافة تلك العلاوة تنعكس لاحقاً على زيادة المعاش التقاعدي وحساب الاشتراك للمؤمن عليه، مؤكداً أن الصندوق ووفق أهدافه، يعمل دائماً على تقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي من خلال إضافة العلاوات إلى المعاش، مما يعمل على منح المؤمن عليه منافع تأمينية أفضل تفي بحياة المؤمن عليه وتمنحه الاستقرار والعيش الكريم وتزيد المعاش التقاعدي.