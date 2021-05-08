شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة استخراج شهادة الميلاد متوفرة في 60 مستشفى بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد أحمد الفلاحي مدير إدارة خدمة المتعاملين والمجتمع بدائرة الصحة - أبوظبي، أن خدمة استخراج شهادة الميلاد متوفرة في أكثر من 60 مستشفى بإمارة أبوظبي ويستطيع المتعاملون استخراج الشهادة من أي مكان في تلك المستشفيات بشرط تسليم رقم المرجع الخاص بشهادة الميلاد نفسها.

وأوضح أنه كان هناك تحديات بسيطة تواجه المتعاملين في المستشفيات ومقدمي الخدمات في الدائرة، لاستخراج شهادة الميلاد، مشيراً إلى أنه إذا تمت الموافقة على شهادة الميلاد من المستشفى؛ يستطيع الأب استخراجها من أي مكان من خلال تقديم المستندات المطلوبة للمستشفى، والحصول على الشهادة بعد الموافقة، لافتاً إلى أن هناك ثقافة في الذهاب إلى مستشفى واحد أو تركيزهم على جهة معينة في التعامل معها لاستخراج شهادة الميلاد ما أثر في تأخر استخراج الشهادة على المتعاملين خلال الفترة الماضية.

وأضاف الفلاحي: إن هناك تحديثات على شهادة «بدل فاقد» لشهادة الميلاد للتسهيل على المتعاملين؛ بحيث يتم ربط شهادة بدل الفاقد برقم الهوية الإماراتية مما يتوجب على صاحب المعاملة الدخول على منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم»، والتقديم على خدمة بدل فاقد، ومن ثم تقوم الدائرة بدورها بالتأكد من صحة الطلب والمستندات المطلوبة وإعطاء الموافقة ويستطيع المتعامل طباعة الشهادة من أي مستشفى.

وأشار إلى أن هناك خططاً مستقبلية في تحسين هذه الخدمات وهو تسليم شهادات الميلاد إلى المنزال بالتعاون مع شركات التوصيل، مؤكداً أن هناك إنجازاً كبيراً لمعاملات شهادة الميلاد كما ستشهد الفترة المقبلة تحسناً كبيراً في التسهيل على المتعالمين لتلك الخدمة وسرعة في الحصول على شهادة الميلاد.

ودعا المتعاملين في حال مواجهة أي صعوبة في استخراج شهادة الميلاد بالتواصل مع القنوات الرسمية على الرقم 800555 وعلى رقم دائرة الصحة 4493333؛ حيث سيتم توجيه المتعاملين إلى الفريق المختص لتقديم كافة أنواع المساعدة.