البحرين تستنكر اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكار المملكة الشديد لاعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل.

وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم /السبت/ - الخطط الإسرائيلية لإخلاء منازل مواطني القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص إحياء عملية السلام لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.