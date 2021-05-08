الأحزاب المؤيدة لاستقلال أسكتلندا عن بريطانيا تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

حققت الأحزاب المؤيدة لاستقلال أسكتلندا أغلبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات، بما يمنحها دفعة لإجراء استفتاء ثان على الخروج من المملكة المتحدة. وأظهرت نتائج، أُعلنت اليوم، حصول الحزب القومي الأسكتلندي وحزب الخضر الأسكتلندي على 65 من بين 87 مقعدا أُعلنت نتائجها حتى الآن من إجمالي مقاعد البرلمان، وعددها 129.



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