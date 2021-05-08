الجبير: الحقائق أظهرت عدم علاقة المملكة باختراق هاتف بيزوس

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الحقائق أظهرت أن لا علاقة بالمملكة في قضية "اختراق هاتف جيف بيزوس"، مطالبا ممن وجهوا هذه الاتهامات بالاعتراف للحفاظ على مصداقيتهم.

وقال الوزير الجبير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".

وأضاف: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟".