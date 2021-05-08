الجزائر تسجل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، رصد 208 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19» خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 11 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 123 ألفاً و900.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس بتراجع حالتين عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و321.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 131 حالة جديدة، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء في الجزائر إلى 86 ألفاً و280.