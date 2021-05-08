بريطانيا قلقلة من الهجوم الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 10:51 مساءً

طالبت الحكومة البريطانية،السبت، الحكومة الإسرائيلية بوقف الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، معربة عن قلقها من التطورات والهجوم الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي،، في بيان صدر عنه، إنه يشعر بالقلق من التوتر المتصاعد في القدس والمرتبط بالتهديدات بإخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح، داعيا الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن الإخلاءات القسرية، والعمل من أجل التهدئة في القدس الشرقية.

من جانبها، انتقدت الوزيرة الأولى في الحكومة الأسكتلندية، نيكولا سيرجن، إسرائيل لاقتحامها المسجد الأقصى الليلة الماضية.

ووصفت سيرجن، في تغريدة لها، الاقتحام بالمستهجن والذي لا يمكن تبريره، خصوصا أنه جاء خلال شهر رمضان الفضيل.

وطالبت إسرائيل بالتوقف الفوري عن ممارسة العنف ضد الفلسطينيين العزل.

من جهته، رحب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، بموقف الحكومة البريطانية المطالب بوقف تهجير المقدسيين من حي الشيخ جراح، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين على المواطنين.

وأضاف أن إسرائيل لا تُذعن للبيانات بل للخطوات العملية من قِبل بريطانيا والمجتمع الدولي، ومنها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها اقتحام المسجد الأقصى وجرح مئات المصلين ليلة أمس.