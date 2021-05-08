سوريا.. انفجار عبوة ناسفة قرب القصر البلدي في مدينة حلب

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 32 دقيقة

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب السورية ،مساء السبت، عن وقوع انفجار نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مبنى القصر البلدي في المدينة ، مما أسفر عن أضرار مادية فقط.

يأتي هذا فيما رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، سقوط عدة قذائف مدفعية على مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، مصدرها قوات النظام المتمركزة على أطراف المدينة، مما أدى إلى استشهاد مواطنة وطفل، وإصابة 5 مدنيين آخرين، من بينهم نساء وأطفال.