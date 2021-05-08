7 قتلى في انهياران ثلجيان بـ”جبال الألب” الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الفرنسية عن مصرع 7 أشخاص اليوم السبت بانهيارين جليديين منفصلين في منطقة سافوا بجبال الألب الفرنسية.

وقالت سلطات مقاطعة سافوا إن الانهيار الجليدي وقع وقت الظهيرة في منتجع فالوار للتزلج، مما أسفر عن مقتل 4 متنزهين تتراوح أعمارهم بين 42 و 76 عاما.

فيما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انهيار ثلجي ثان بعد ظهر اليوم في مونت بوري، وفقا لما ذكرته المقاطعة.

وحثت مقاطعة سافوا المجاورة لإيطاليا المتنزهين والمتزلجين على توخي الحذر الشديد، حيث “الطقس المعتدل الذي لوحظ في الوقت الحالي بعد تساقط الثلوج بغزارة الأسبوع الماضي يميل إلى إحداث انهيارات ثلجية”.

وتمتد جبال الألب على طول 1200 كلم من خليج جنوة الإيطالية حتى محيط فيينا النمساوية. ويشمل امتداد الجبال إلى جانب النمسا وإيطاليا كل من سويسرا وفرنسا وموناكو وليشتنشتاين وألمانيا وسلوفينيا. وتشتهر في هذه الجبال بسياحة التزلج في الشتاء وسياحة المشي والتسلق في الصيف.