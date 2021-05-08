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اليمن..بنش:  المجلس الانتقالي الجنوبي يرسم سياساته الداخلية والخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

قال رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، في اعتقادي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدرك تماماً بأن مجلس الأمن يتصرف بشأن الحالة - الأزمة - في اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلق ذلك التصرف الأممي من أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،,

 

وأضاف بنش على موقع التواصل الاجتماعي : ويشعر المجلس الانتقالي الجنوبي بأن تدخل التحالف العربي المنطلق من القرارات الدولية يأتي لوقف تمدد ايران وسعيها في السيطرة على اليمن من خلال ذراعها الجماعة الحوثية في المنطقة، و المحاولات التركية لبسط نفوذها عن طريق جماعات الإسلام السياسي.

 

وقال وبرأيي إن المجلس الانتقالي الجنوبي يرسم سياساته الداخلية والخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب منطلقاً من هذا الفهم و الاستيعاب للمسألة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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