نائب حزب الشعب الجمهوري يتقدم  باستجواب للبرلمان التركي ضد المالية

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

تقدم نائب حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانري كولو، باستجواب للبرلمان التركي، ضد وزير الخزانة والمالية لطفي علوان، يكشف تلاعب البنك المركزي باحتياطي الذهب في بلاده.



وأوضح تانري كولو أن تقرير مجلس الذهب العالمي في أبريل الماضي يبرز فارقاً بلغ 159 طنًا من الذهب كشفته بيانات المجلس مقارنة ببيانات محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، وفقًا لموقع «دوفار» التركي.

وطالب تانري كولو وزير المالية التركي بالإجابة عن أسئلته وتوضيح مصير أطنان الذهب المفقودة من أرصدة البنك المركزي «ما هو مصير 159 طنًا من الذهب؟ لمن ومتى بعت 159 طنًا من الذهب؟!».

يأتي ذلك بعدما كشفت المعارضة التركية عن تبديد الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي دون معرفة مصيرها حتى الآن.