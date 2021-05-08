شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مفزع .. واحد من كل شخصين بإحدى ولايات الهند مُصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني واحد من كل شخصين من فيروس «كورونا» في ولاية غوا، جنوب غربي الهند، ما يجعلها الولاية ذات أعلى نسبة للحالات الإيجابية على مستوى البلاد، حيث يتفشى الفيروس بشكل كبير.

وظهرت هذه الأرقام فقط بين الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، مما يعني أن معدل الإصابة بين السكان الذين لم يخضعوا لفحوصات الكشف عن الفيروس قد يكون أعلى، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

وقال وزير الصحة في غوا، فيشواجيت ب. راني، إن الولاية سجلت أمس (الجمعة) معدلاً قياسيا عالياً جديداً لإصابات «كورونا» بلغ 51.4 %، مما يشير إلى أن الإغلاق التام قد يكون ضرورياً لاحتواء انتشار الفيروس.

وتم إجراء نحو 690 ألفاً و360 اختباراً في الولاية، حتى أمس، وفقاً لمكتب المعلومات الصحافية بالولاية.

وقال راني إن “هذه هي حاجة الساعة”، مضيفاً أن رئيس وزراء الولاية يفكر بجدية في الإغلاق.

وتابع: “لدينا مشاكل تتعلق بإمداد الأكسجين. نحتاج إلى خفض معدل الإصابات… هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً”.

وضربت الموجة الثانية في الهند مدنها الرئيسية والولايات المكتظة بالسكان بشدة. بدأت الحالات في العاصمة، نيودلهي، في الارتفاع في أواخر مارس ، وتسارعت بشدة في أبريل الماضي.