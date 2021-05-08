شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحبط محاولة تهريب 51 سورياً إلى قبرص بحراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

أعلنت قوات الأمن اللبنانية السبت أنها أحبطت محاولة لتهريب 51 سورياً إلى قبرص بعد أسابيع من إحباط الجيش عملية مماثلة.

وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي: «تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ الرابع من مايو/أيار2021، من توقيف 51 شخصاً من التابعيّة السوريّة (39 ذكراً راشداً، و5 نساء راشدات، و7 أطفال قُصَّر)، كانوا متوجّهين إلى قبرص عبر البحر».

وتابعت قوى الأمن الداخلي أن الموقوفين كانوا في انتظار قارب ليقلّهم من الشاطئ باتجاه قبرص «لقاء دفع مبلغ 2500 دولار أمريكي عن كل شخص عند الوصول». ويبلغ عدد سكان لبنان أكثر من ستة ملايين نسمة، ويبعد مسافة 160 كيلومتراً عن قبرص.