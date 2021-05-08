شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الحقائق اتضحت في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، جهات حاولت بحسبه «الإساءة لسمعة» المملكة إلى الاعتراف بخطئها في قضية اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

جاء ذلك بعدما نفت تقارير إعلامية أي علاقة للمملكة بهذه الحادثة، وأشارت إلى صراعات لم تكن دوافعها سياسية لبيزوس مع ملاك صحف أمريكية، دفعته في النهاية إلى عقد تسوية مؤخراً معها.

وقال الجبير في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: «الآن، وبما أن الحقائق اتضحت في ما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وألا علاقة للمملكة بهذه المزاعم، كما أكدنا في حينه، هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟».