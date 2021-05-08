شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تمنع اكتساب الوزن الضار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر بحث جديد أجراه باحث من جامعة الإمارات أن النشاط البدني الذي يعادل 100 من نقاط معلومات النشاط الشخصية في الأسبوع يمكن أن يقاوم زيادة الوزن المفرطة. ويقيّم ذلك المقياس جميع الأنشطة البدنية التي تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب فوق مستوى معين. وكلما ارتفع معدل ضربات القلب زادت سرعة كسب نقاط أكثر.

ومن إجمالي المشاركين تم قياس وزن 85000، وسؤالهم عن مستوى نشاطهم البدني ما يصل إلى 3 مرات خلال عام 2008.و في المتوسط زاد وزن جسم المشاركين بنحو 8 كيلوجرامات بين عامي 1984 و2008 لكل من النساء والرجال الذين شاركوا في كل متابعة.

ويقول الباحثون إن من المهم ملاحظة أن زيادة الوزن كانت أقل بكثير بين الأفراد الذين كانوا نشطين بدنياً بما يكفي لتحقيق ما لا يقل عن 100 نقطة أسبوعياً خلال هذه الفترة.