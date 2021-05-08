شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تفيد مرضى الروماتيزم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين تكون أعلى بين الأشخاص المصابين بأمراض الروماتيزم المناعي الذاتي مقارنةً بعامة الناس؛ نتيجة لذلك هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية واضطرابات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة «أمراض الروماتيزم»، فإن التمارين المنتظمة هي سلاح قوي ضد ضعف الأوعية الدموية لدى هؤلاء المرضى.

قام الباحثون بمراجعة منهجية لعدد 10 دراسات حول هذا الموضوع شملت أكثر من 350 شخصاً يعانون مشاكل صحية مختلفة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، والتهاب العمود الفقري.

أخذت الموضوعات برامج تمارين مثل المشي في حديقة أو على جهاز المشي، وركوب الدراجات الثابتة، والتدريب المتقطع عالي الكثافة، وبناء العضلات. استمرت معظم البرامج 12 أسبوعاً.

أظهرت النتائج أن التمرينات حسنت وظيفة الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة إلى حدٍّ كبير سريرياً، وبناءً على ذلك يرى الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن اعتبارها «دواء» لهؤلاء المرضى بسبب قدرتها على الحد من حدوث المشاكل القلبية الوعائية.