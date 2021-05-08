شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر البطل يحتفل باللقب بفوز ساحق على سامبدوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - (رويترز)

قاد هدفان من ألكسيس سانشيز إنتر ميلان للاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بطريقة رائعة بعد فوز ساحق 5-1 على سامبدوريا في استاد سان سيرو اليوم الأحد.

وحسم إنتر لقبه الأول في 11 عاماً يوم الأحد الماضي، بعد فشل أتلانتا في الفوز على ساسولو، وفي أول مباراة بعد تتويجه بطلاً، لم يظهر إنتر أي علامات على التراجع. وسجل روبرتو جاليارديني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة قبل أن يحرز سانشيز هدفه الأول في المباراة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

وقلص كيتا بالدي دياو الفارق لسامبدوريا في الدقيقة 35، لكن سانشيز نجح مباشرة في وضع الكرة في الشباك في الجهة الأخرى ليعيد تفوق إنتر إلى هدفين. وفي الشوط الثاني، واصل إنتر سعيه لإحراز الأهداف، وسجل الشاب أندريا بينامونتي هدفه الأول مع النادي في الدقيقة 61، قبل أن يهز لاوتارو مارتينيز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليحسم الانتصار.

وبانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، رفع إنتر رصيده إلى 85 نقطة بفارق 15 نقطة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم. وبقي سامبدوريا في المركز التاسع.