شكرا لقرائتكم خبر عن علاج أمعاء الخدج بخلايا جذعية من المشيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمكن أن يؤدي مرض التهاب الأمعاء الذي يصيب ما يصل إلى 10% من الأطفال الخدج، إلى التهاب مهدد للحياة. تعامل باحثون في معهد ويك فورست للطب التجديدي مع المرض من خلال استراتيجية العلاج بالخلايا الجذعية المشتقة من المشيمة البشرية، والتي أظهرت نتائج واعدة.

تم إجراء دراسات العلاج الخلوي الحديثة من قبل للتحقيق في تأثير العلاج بالخلايا الجذعية المشتقة من المشيمة البشرية في تلف الأمعاء في نموذج حيواني قبل التجربة السريرية.

في الدراسة الحديثة، والتي نشرتها المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، وجدوا أن العلاج بالخلايا الجذعية المشيمية الواعدة يمكن أن يحفز إصلاح الضرر الثابت الناجم عن المرض. من المثير للاهتمام أن الإصلاح السائد حدث في الخلايا الحاجزة التي تبطن الأمعاء ما يمثل هدفاً علاجياً.

من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة التحسن الملحوظ في مجموعتي الخلايا المهمتين لمقدرة الأمعاء على تجديد الحاجز والحفاظ عليه باستمرار.