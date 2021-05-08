شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مستضدات ذاتية في «مرض النوم القهري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن باحثون من جامعة هلسنكي من اكتشاف ببتيدات فيروس الإنفلونزا التي تشبه شظايا البروتين البشري، ويمكن أن تسبب استجابة مناعية ضد خلايا الجسم بسبب التفاعل التبادلي. تؤكد الدراسة المكتملة مؤخراً فكرة أن تلك الببتيدات يمكن أن تؤدي إلى تفاعل مناعي ذاتي لدى الأفراد المهيئين وراثياً مما يؤدي إلى ظهور الخدار، أو مرض النوم القهري، مع الجمدة (تأثر الجسم بالضحك أو المشاعر القوية).

من خلال التحقيق في أوجه التشابه بين 2 من الببتيدات الفيروسية المحددة والبروتينات البشرية، حدد الباحثون تسلسلات مماثلة في 2 من البروتينات الذاتية الموجودة في الدماغ البشري. قادهم هذا إلى دراسة الاستجابات المناعية في مرضى الخدار أيضاً لهذه البروتينات الذاتية.

كشفت الأبحاث السابقة أن «التقليد الجزيئي»، وهو التشابه بين البروتينات التي تنتجها مسببات الأمراض أو المعبر عنها في الأنسجة البشرية، قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية لدى الأشخاص المعرضين جينياً للخطر. ما وجدته الدراسة الحالية أن الخلايا الليمفاوية التي تتعرف إلى الفيروس تتفاعل مع أنسجة الدماغ البشري، وبالتالي تساهم في الإصابة بحالة الخدار.