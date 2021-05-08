شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز العصب المبهم يحسن الحركة عقب السكتة الدماغية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحسب مقال نشرته مجلة «ذي لانسيت» فإن تحفيز العصب المبهم مقترناً بإعادة التأهيل لوظيفة محرك الطرف العلوي بعد السكتة الدماغية الإقفارية أظهر تحسناً بمقدار 2 إلى 3 مرات في وظيفة الذراع واليد لدى المرضى، مقارنة بمرضى آخرين تلقوا إعادة تأهيل مكثفة مع التحفيز الوهمي.

يبدو أن استخدام تحفيز العصب المبهم المقترن بتكرار الحركة العلاجية يساعد على إعادة توصيل الدماغ لتقوية المسارات اللازمة لأداء المهام اليومية التي يرغب الأشخاص في القيام بها؛ وربما تكون هذه أداة جديدة مهمة لتحسين حياة المرضى.

خلال 6 أسابيع من العلاج في العيادة متبوعة ب3 أشهر من العلاج المنزلي، تلقى المشاركون تحفيزاً للعصب المبهم عبر نبضة كهربائية صغيرة من سوار ملفوف حول العصب، مدعومة بوحدة مزروعة تحت الجلد بالقرب من الترقوة.

يساعد هذا النبض -يتم توصيله أثناء تمارين إعادة التأهيل- الدماغ بشكل أساسي على إعادة تعلم كيفية أداء المهام مثل حمل حقيبة أو استخدام شوكة وغيرها من المهارات الحركية.