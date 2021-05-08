شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا فيتال: سعيدة بتحقيق حلمى ووجودى في مصر مهد الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر، سعادتها لتحقيق حلمها بوجودها في أرض مصر مهد الحضارة،كما اعربت عن انبهارها بالأهرامات التي حلمت بزيارتها، والتي من المقرر أن تزورها غدا.

كما ابدي نجلها داستن سعادته بالترحاب الذي وجدته من التنسيقية، وتسهيلهم للزيارة منذ اللحظات الأولي، معربا عن سعادته بتحقيق امنية والدته.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استقبلت اليوم السبت في مطار القاهرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر.

وكان في استقبال السيدة الأمريكية وأسرتها الطيار محمد الصعيدي، والأستاذة شيرين ممدوح، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعملوا على تسهيل إجراءات خروجها من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً سياحياً كاملاً للسيدة الأمريكية وأسرتها، يبدأ من القاهرة وينتهي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، على أن يرافقها خلال هذه الرحلة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.