شكرا لقرائتكم خبر عن حينما حقق شباب مصر فى تنسيقية الأحزاب والسياسيين حلم أمريكية بزيارة مصر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قصة السيدة الأمريكية التى حلمت بزيارة مصر، وقالت الصفحة الرسمية :"بحثت فيما حولها للتفكير في أمر يخرجها من حالتها النفسية السيئة جراء إصابتها بمرض السرطان اللعين، فلم تجد أفضل من رحلة إلى مهد الحضارة وملتقى الرسل والأديان، أمراً تستمد منه قوة تستطيع أن تواجه به مرضها".

وتضيف صفحة شباب التنسيقية قائلة:" هي السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر، لتقرر على الفور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرافقتها هي وأسرتها في زيارة المحروسة".

وتشير الصفحة أنه في مطار جون كنيدي كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسسين تتابع لحظة بلحظة إجراءات سفر السيدة وأسرتها، وفور وصولها مطار القاهرة كان في استقبالها، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، و سهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.