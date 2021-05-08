الجزائر .. تسجيل 6 وفيات و208 إصابات جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، عن رصد 208 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 11 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 123900.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس بتراجع حالتين عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 3321.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 131 حالة جديدة، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء في الجزائر إلى 86280.