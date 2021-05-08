إجراءات مصرية إضافية بجميع المنافذ للحد من كورونا

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

قررت مصر تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية بجميع منافذها بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.



وأوضحت الدكَتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية أن الإجراءات الاحترازية الإضافية ستطبق بجميع منافذ دخول البلاد /البرية، البحرية، الجوية/ وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع /ID NOW/، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.