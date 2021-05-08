الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي في العراق خلال الصيف

بغداد - ياسين صفوان - طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، بشأن الموقف المائي في العراق خلال فصل الصيف.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي راضي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "انحباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي خلال فصل الشتاء في العراق ودول الجوار أدى إلى ضعف ايرادات الماء الواردة إلى العراق"، مبينا أن "الموارد المائية لديها خطط واضحة بهذا الموضوع واتبعت سياسة الحفاظ على الخزين المائي".

وأضاف، أن "الوزارة اتبعت دراسة لإطلاق كميات مياه محدودة لتأمين مياه الشرب لاستخدمات البستنة والصناعية والزراعية"، مشيرا الى أن "الاجتماعات بين وزارتي الموارد المائية والزراعة مستمرة لوضع الخطة الزراعية لتأمين الإطلاقات المائية الإضافية والاحتياجات المائية كافة".

وطمأن راضي، أنه "لا توجد أي مشكلة لتوفير المياه خلال الفصل الصيف المقبل سواء الشرب أو المخصصة للخطة الزراعية اضافة الى تأمين المياه لكافة الاستخدامات الاخرى".