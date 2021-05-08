اخماد حريق اندلع بحقل للحنطة غربي كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - اعلن الدفاع المدني في كربلاء، السبت، عن اخماد حريق اندلع بحقل للحنطة بقضاء عين التمر غربي المحافظة.



وقال الدفاع المدني في بيان، إنه "تم اخماد حادث حريق اندلع بحقل للحنطة بمساحة 80 دونما في منطقة المشكاة بقضاء عين التمر حيث تمكنت مفارزنا من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير رغم وعورة الطريق وإخماد النيران المندلعة بعد تطويقها من عدة محاور والحد من توسعها وانقاذ أكثر من نصف المحصول".

وأضاف أن "سبب الحادث تماس كهربائي من مرشة السقي".