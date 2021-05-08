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إجراءات مصرية إضافية بجميع المنافذ للحد من كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت مصر تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية بجميع منافذها بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

وأوضحت الدكَتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية أن الإجراءات الاحترازية الإضافية ستطبق بجميع منافذ دخول البلاد /البرية، البحرية، الجوية/ وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع /ID NOW/، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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