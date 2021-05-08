شباب الصحفيين المصرييين يكشفون عن فشل اجتماع ٤ نشطاء مطالبين بوقف إعدام العناصر الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن فشل الاجتماع السري الذي شارك فية 4 أشخاص ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوقين وانتهي بإصدار بيان وهمي اهم ما جاء فية مطالبتهم بوقف احكام الاعدام ضد العناصر الإرهابية والاخوان والعفو عنهم والإفراج عن المحبوسين منهم وإكمال سيناريو مخطط تبني جماعة الإخوان الإرهابية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الداعمة لتلك الدعوة.



وأكدت الجبهة علي ان الشعب المصري العظيم وجة رساله قويه وحازمة لهؤلاء العملاء والمتحالفين والداعمين لهم بتجاهلهم التام لتلك الدعوةوالتي اقتصرت على تأييد أطراف المؤامرة لبعضهم البعض وأن أبلغ رد هو نشر صور هؤلاء الشهداء على يد من يطالبون بالإفراج عنهم

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: لا للعملاء والخونة والمتأمرين على البلاد من المأجورين وأصحاب المصالح الذين يبحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد

وأشار رئيس الجبهة إلي ان الاختبار ما بين أشخاص قدموا حياتهم لحماية هذا البلد وآخرين عملاء يتآمرون لتدمير هذا البلد ويطالبون في هذا الوقت بالعفو والإفراج عن قتلة هؤلاء الشهداء.. فالتاريخ سوف يسجل بطولات وتضحيات من ضحوا من أجل مصر والمصريين بحروف من نور في انصع صفحاته بياضا وعلى العكس تماما سوف يضع الفريق الآخر من العملاء والخونة في مزبلة التاريخ.