شكرا لقرائتكم خبر عن المالديف توقف شخصين على صلة بمحاولة اغتيال محمد نشيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المالديف - أ ف ب

أوقفت شرطة جزر المالديف شخصين على صلة بمحاولة اغتيال الرئيس السابق محمد نشيد الذي خرج من العناية المركزة، وبدأت تتحسن حالته، بحسب ما أعلن مسؤولون، السبت.

وقالت الشرطة: إن شخصين اعتقلا في حادث الهجوم على رئيس البرلمان الحالي. وكانت السلطات تبحث عن أربعة مشتبه فيهم شوهدوا في مكان الحادث، بينما كان نشيد يهم بركوب سيارته.

ويفترض أن ينضم فريق من الشرطة الأسترالية، وعضوان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المحققين السبت. وخضع نشيد (53 عاماً) لعمليات جراحية استمرت 16 ساعة لإزالة شظايا الانفجار من رئتيه وكبده وبطنه وأطرافه.

وتحدث نشيد، إلى أسرته وأكد لها أنه يشعر «بتحسن كبير»، على قول شقيقته نشيدة ستار. وذكر شقيقه إبراهيم نشيد، أن «الأطباء سعداء جداً بالتقدم»، موضحاً أن شقيقه «لم يعد يعتمد على أجهزة التنفس الصناعي، ويتنفس من تلقاء نفسه، وتمكنت من تبادل بضع كلمات معه».

وقال الجيش في أول تقرير له عن محاولة الاغتيال، إنه تم استخدام قنبلة يدوية الصنع. وصرح مسؤول في الجيش أنه «تم تفجير العبوة الناسفة بجهاز تحكم من بعد». وكانت القنبلة موصولة بدراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة نشيد.

وكان المالديف طلبت مساعدة دولية للتحقيق في تفجير الخميس الذي استهدف رئيس البرلمان الحالي، وأول رئيس دولة انتخب بطريقة ديمقراطية.