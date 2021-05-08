شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحث من تجاوزوا 55 عاماً على تلقي "أسترازينيكا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت نحو 13 مليون فرنسي تزيد أعمارهم عن 55 عاماً ولم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، على القيام بذلك باللجوء إلى "مختلف اللقاحات، ولا سيما أستازينيكا".

وقال كاستكس: "بالنسبة لمن هم فوق 55 عاماً، أجمعت جميع السلطات في فرنسا كما في أي مكان آخر على عدم وجود خطر. أحثكم على تلقي جميع اللقاحات، وخصوصاً أسترازينيكا"، وجاء ذلك بعد زيارة قام بها لمركز اللقاحات في منطقة لاديفانس بالقرب من باريس، وأوضح رئيس الحكومة أن هناك في فرنسا "مليوني جرعة غير مستخدمة من أسترازينيكا"، و"سوف نتلقى ثلاثة ملايين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة"، وأشار إلى أن "ألمانيا عادت وتجاوزتنا فيما يتعلق بالتطعيم فقط لأن استخدام أسترازينيكا كان أفضل هناك".

ويثير تجنب استخدام لقاح أسترازينيكا مخاوف من حدوث تأخير في برنامج تطعيم الحكومة، وأكد كاستكس السبت أن تطعيم 20 مليون شخص حتى منتصف أيار/مايو "في متناول أيدينا"، لكن مصدراً حكومياً رأى مؤخراً أنه "إذا لم تنفد جرعات أسترازينيكا، فليس من المؤكد أن نصل إلى 30 مليوناً بحلول 15 حزيران/يونيو".