شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولومبو - رويترز

وافقت سريلانكا السبت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر المضاد لكوفيد-19 في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من جائحة كورونا، وتعاني من قلة إمدادات اللقاحات الواردة من الهند.

وقالت الدكتورة سودارشاني فرناندوبول، الوزيرة المشرفة على مكافحة الوباء، في بيان، إن الحكومة ستطلب خمسة ملايين جرعة من لقاح فايزر.

وتسعى سريلانكا لتأمين لقاحات أخرى، إذ إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أوقف تسليم لقاح "كوفيشيلد" الذي تنتجه شركة أسترازينيكا بسبب ارتفاع عدد الإصابات في الهند، أكبر مصنّع للقاحات في العالم.

وسريلانكا أول دولة في جنوب آسيا تعتمد لقاح فايزر، كما أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحي سبوتنيك الروسي وسينوفارم الصيني.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الاتحادية، سجلت سريلانكا 1914 إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 19 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.